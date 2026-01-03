El río creció en minutos y los dejó aislados: Rescatan a una mujer y cuatro menores en Vaqueros

Una salida recreativa terminó en momentos de tensión y preocupación durante la tarde del viernes, cuando cinco personas —una mujer y cuatro menores— quedaron aisladas por la repentina crecida del río Wierna.

Según se informó, una mujer de 36 años se encontraba junto a los menores disfrutando de la jornada en el río, cuando el incremento del caudal se produjo de manera abrupta, dejándolos varados en medio del curso de agua. La situación se desarrolló en cuestión de minutos, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Efectivos de la Comisaría 15 intervinieron de inmediato y lograron evacuar en buen estado de salud a dos menores de 7 y 12 años, junto a la mujer. Posteriormente, con la llegada de bomberos voluntarios de Vaqueros, se concretó el rescate de otros dos adolescentes de 15 y 17 años, que permanecían en las inmediaciones del río.

Una vez finalizado el operativo, todos los involucrados fueron puestos a resguardo sin presentar lesiones. En el caso de los menores, fueron trasladados a la dependencia policial y entregados posteriormente a sus padres.

Este episodio se suma a una serie de incidentes registrados en distintos puntos de la provincia como consecuencia del temporal que afecta a la región, con crecidas repentinas de ríos y arroyos, complicaciones en zonas recreativas y riesgos asociados a actividades al aire libre. Ante este escenario, las autoridades reiteran el pedido de extremar las precauciones, evitar acercarse a cursos de agua durante lluvias o alertas meteorológicas y respetar las recomendaciones de los organismos de seguridad.