Artistas salteños presentan una obra colectiva en homenaje al legado de Daniel Toro

Artistas salteños presentan una obra colectiva en homenaje al legado de Daniel ToroCultura03/01/2026InformateSalta
En Salta, un conjunto de músicos locales presentó un proyecto musical que rinde homenaje al legado del reconocido cantautor Daniel Toro, figura emblemática del folclore argentino. El trabajo, impulsado por el músico y productor Diego Maita, reúne a intérpretes de diversos géneros de la provincia para reinterpretar piezas representativas del repertorio de Toro y de los poetas que colaboraron con su obra, en un enfoque que conjuga tradición y expresiones contemporáneas.
El disco El Canto Hereje Vol. II, resultado de un proceso desarrollado entre 2021 y 2025, incluye seis composiciones producidas por los propios artistas —entre ellos New Rusia, Club 20, Juanetes con Melania Pérez, Adán Nueve, Viento de Oriente & Catorce Shaka y Livelli y los Saravia— que reinterpretan temas clásicos dentro de nuevos lenguajes musicales. Las grabaciones se realizaron principalmente en Estudio Rocko, en Salta Capital.
Este proyecto se inscribe en una tradición de homenajes culturales que buscan poner en valor la obra de Toro, quien falleció en 2023 y cuya extensa producción artística continúa siendo objeto de reconocimiento en Salta y a nivel nacional.
La iniciativa contó con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de la provincia, destacándose como un trabajo colaborativo que fortalece el diálogo entre diferentes escenas musicales y proyecta la obra del compositor hacia nuevas audiencias sin perder su identidad.