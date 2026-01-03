En fotos: Así Donald Trump supervisó en directo la operación "Resolución Absoluta", la misión para capturar a Maduro

La Casa Blanca difundió este sábado imágenes de Donald Trump siguiendo en tiempo real la operación "Resolución Absoluta", ejecutada en Caracas para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Las fotografías muestran al mandatario estadounidense junto a sus principales asesores, mientras monitoreaban el desarrollo de la misión.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, detalló en conferencia de prensa que la operación representó la culminación de meses de planificación y ensayos.

Caine señaló que "esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 3 de enero". Más de 150 aeronaves participaron en el despliegue, incluyendo cazas F-35, F-22, F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1.

Donald Trump junto a sus asesores siguiendo el operativo.

Trump estuvo acompañado de sus principales asesores

El objetivo consistía en introducir una fuerza de interdicción en pleno centro de Caracas, manteniendo el factor sorpresa. Mientras la unidad de élite que capturó a Maduro se acercaba a la capital venezolana, el Componente Aéreo Conjunto desmanteló y desactivó los sistemas de defensa aérea de Venezuela

Caine explicó que se utilizaron armas específicamente seleccionadas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo.

El secretario de Estado, Marco Rubio; junto al presidente, Donald Trump.

La llegada al complejo donde se encontraba Maduro ocurrió a las 2:01 hora local venezolana del sábado, según relató Caine. El equipo de operaciones avanzó hacia su objetivo con rapidez y disciplina, aislando la zona para asegurar la protección de la fuerza terrestre durante la aprehensión del dictador venezolano.

El presidente Donald Trump confirmó que un helicóptero estadounidense resultó dañado durante el operativo y que dos militares sufrieron heridas. "Nadie falleció y la aeronave logró regresar a su base", precisó Caine ante la prensa.

La difusión de las imágenes en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X busca mostrar el seguimiento minuto a minuto por parte de la administración estadounidense sobre una de las operaciones militares más complejas de los últimos años en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, Trump elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo. "Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche", describió.

"Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos", narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. "Ambos tendrán que enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal del narcotráfico".

El presidente dijo que la operación para detener a Maduro se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas". Y destacó: "Somos un país respetado nuevamente. Estas operaciones se dieron en colaboración con las diferentes fuerzas de Estados Unidos".