Tres niñas de siete años murieron ahogadas en una laguna en localidad misionera

Tres niñas de siete años murieron ahogadas en Misiones. Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de la ciudad misionera de Apóstoles tras la muerte de tres niñas de siete años que fallecieron ahogadas en una laguna ubicada en inmediaciones del barrio Cantera. El trágico episodio ocurrió durante la tarde de este sábado y, pese a la rápida asistencia recibida, las menores no lograron sobrevivir.

El hecho se registró alrededor de las 15.40, cuando se alertó sobre una situación de emergencia en un espejo de agua cercano al mencionado barrio. Al arribar al lugar, se constató que tres niñas presentaban un cuadro compatible con asfixia por inmersión, por lo que se iniciaron de inmediato maniobras de reanimación y se dispuso su traslado urgente al hospital local.

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía Da Silva y Ramona Beatriz Villalba, todas de siete años. Las tareas de asistencia continuaron tanto en el lugar como durante el traslado y en el centro de salud, donde el personal médico intentó estabilizarlas. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, se confirmó el fallecimiento de las tres pequeñas.

De acuerdo a la información preliminar, las niñas se encontraban junto a sus madres y otros familiares cuando, por causas que aún se tratan de establecer, ingresaron al agua. Las circunstancias previas al desenlace forman parte de la investigación judicial en curso, publicó Primera Edición.

En ese contexto, trascendió que el sector donde ocurrió el hecho se encontraba prohibido para el ingreso de personas y que debería haber contado con custodia policial.

Tras lo sucedido, los familiares recibieron contención y acompañamiento por parte del personal sanitario y de seguridad, en un contexto de profunda angustia. En paralelo, se llevaron adelante las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.