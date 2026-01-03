Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo

El tesoro petrolero de Venezuela es una de las claves en medio de la impactante decisión del gobierno de Donald Trump de detener al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.

Venezuela posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país.

Pero apenas produce y vende alrededor del 1 por ciento del crudo que consume el mundo.

Tras la captura de Maduro, Trump dijo que Estados Unidos gobernará una transición en Venezuela, lo cual tendría como epicentro la extracción de petróleo, según analistas.

Venezuela posee el 17 por ciento de las reservas de petróleo conocidas del mundo, o más de 300.000 millones de barriles, según el Oil & Gas Journal.

Esa es la cantidad de petróleo que los expertos creen que podría extraerse del territorio venezolano.

Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, dispone de unas reservas probadas estimadas en 81.000 millones de barriles, lo que una idea del rol estratégico que juega Venezuela.

Años de mal manejo, inversiones insuficientes y sanciones estadounidenses han reducido la producción.

La dificultad de extraer el petróleo alquitranado (crudo extrapesado) del país también complicado el escenario.

Estados Unidos solía comprar la mayor parte del petróleo de Venezuela, pero ese comercio se interrumpió en 2019 después de que el primer gobierno de Trump impuso sanciones a la empresa petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela.

Los envíos a Estados Unidos se reanudaron en 2023, pero los volúmenes se han mantenido bajos. La mayor parte del crudo venezolano fluye ahora hacia China.

Solo unos pocos productores occidentales de petróleo y gas siguen operando en el país, entre ellos Chevron, la segunda mayor petrolera estadounidense, así como la italiana Eni y la española Repsol.

Estas empresas han apostado por que hacer negocios en Venezuela, aunque sea difícil y costoso, acabará mereciendo la pena.

La mayor del grupo es Chevron, que lleva más de un siglo operando en Venezuela y produce alrededor de una cuarta parte del petróleo del país.

Las operaciones de la empresa han proporcionado a Venezuela un salvavidas financiero y significan que, aún hoy, parte del petróleo del país fluye hacia las refinerías de la costa del golfo en Estados Unidos, donde se convierte en combustibles como gasolina y gasóleo.

“Jugamos a largo plazo”, dijo el mes pasado Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, en un acto celebrado en Washington.

Y anticipó un dato clave, al afirmar que a Chevron le gustaría estar allí como parte de la reconstrucción de la economía de Venezuela en el momento en que cambien las circunstancias.

Aún nada se sabía que Trump ordenaría detener a Maduro.(N/A)