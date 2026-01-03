Ataques de Estados Unidos en Venezuela dejan 40 muertos, las víctimas serían civiles y militares

Los bombardeos en Venezuela, realizados en la madrugada de este 3 de enero dejó a al menos 40 personas muertas, reportó el New York Times. Entre los fallecidos figurarían civiles y personal militar.

Así lo señaló un alto funcionario del régimen venezolano al medio citado que habló sobre los reportes preliminares que se tienen después de los ataques que se evidenciaron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda. Como resultado, los militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano que es señalado como líder de Cartel de los Soles y enfrenta varios cargos en su contra.