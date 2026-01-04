Homicidio en Embarcación: El sospechoso fue capturado mientras huía con su madre por las vías del tren

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó a la comunidad de Embarcación. Según información difundida por medios locales, un joven de 30 años fue asesinado tras recibir una puñalada en el abdomen en el barrio Eva Perón.

De acuerdo a los primeros datos publicados, el ataque se habría producido luego de una discusión en la vía pública entre dos personas. Testigos indicaron que la víctima logró caminar algunos metros tras resultar herida, pero se desplomó en medio de la calle y falleció en el lugar, sin que se pudiera hacer nada para salvarle la vida.

Tras el hecho, se inició un intenso operativo de búsqueda ante la presunción de que el autor del crimen había huido hacia la zona del monte. Horas más tarde, siempre según lo informado por medios de la localidad, fue detenido un joven de 22 años, señalado como el presunto autor del homicidio.

La aprehensión se concretó cuando el sospechoso intentaba abandonar la ciudad a pie por las vías del ferrocarril, acompañado por su madre. Ambos fueron interceptados por personal policial en inmediaciones de la Escuela de La Quena y quedaron a disposición de la Justicia.

En el procedimiento participaron distintas divisiones policiales, entre ellas el Grupo de Investigaciones del Complejo (GIC), Infantería y Brigada de Investigaciones, bajo la coordinación del Distrito de Prevención 14, operativo que habría sido supervisado por su máxima autoridad.

Las circunstancias del crimen y las responsabilidades penales son ahora materia de investigación judicial, mientras se aguarda información oficial que confirme los detalles del hecho y las imputaciones correspondientes.