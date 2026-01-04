La caída de Maduro fue recreada en un animé que se hizo viral

VIRAL. Una escena del video en anime que dramatiza el derrocamiento y la detención del venezolano Nicolás Maduro.

La captura de Maduro también tuvo impacto en las redes sociales, donde usuarios de X (antes Twitter) difundieron un anime que recrea el operativo militar.

El video se difundió rápidamente y se sumó a la ola de memes, parodias y reacciones digitales que generó el caso.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del mandatario no solo tuvieron repercusión política y diplomática, sino que también desataron una fuerte reacción en las redes sociales a nivel global.

En las últimas horas, comenzó a circular un video y una serie de imágenes realizadas con estética anime que recrean el operativo encabezado por el gobierno de Donald Trump para capturar al líder venezolano.

La pieza fue creada por distintos usuarios de X y rápidamente se volvió viral.

El corto animado muestra una versión ficcional del despliegue militar y de la detención de Maduro, utilizando recursos visuales propios del anime japonés, con escenas dinámicas y personajes estilizados.

La recreación se difundió de manera masiva y acumuló miles de visualizaciones, comentarios y republicaciones en pocas horas.

El video se sumó así a una ola de contenidos digitales que incluye memes, parodias y reacciones de todo tipo, que comenzaron a circular desde que se conoció la captura del mandatario venezolano. /El Liberal