ANSES explicó cómo acceder a la Ayuda Escolar 2026: Monto, requisitos y pasos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se paga una vez al año y está destinado a acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

La prestación apunta a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar.

Con los valores vigentes, el monto es de $85.000 por cada hijo, y resulta un apoyo clave para cubrir la compra de útiles, uniformes y materiales educativos.

Para asegurar el cobro en 2026, es fundamental cumplir con las condiciones establecidas y realizar el trámite correspondiente en tiempo y forma.

Quiénes pueden recibir la Ayuda Escolar

Para acceder al pago, es necesario que los hijos cumplan con determinadas condiciones vinculadas a la edad y a la escolaridad.

En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad:

-Deben tener desde 45 días de vida y no haber cumplido los 18 años.

-Es obligatorio que concurran a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad:

-No existe tope de edad.

-Se admite la asistencia a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

Cómo se gestiona la Ayuda Escolar



La solicitud se realiza de forma digital, es gratuita y debe repetirse cada año para habilitar el cobro correspondiente al siguiente ciclo lectivo.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses con Cuil y Clave de la Seguridad Social.

-Acceder a la sección "Hijos".

-Seleccionar "Presentar certificado escolar" y generar el formulario por cada menor.

-Imprimir el documento y llevarlo al establecimiento educativo para su completado y firma.

-Sacar una foto o escanear el formulario.

-Volver a cargarlo en Mi Anses, dentro de Hijos - Presentar certificado escolar.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

Anses suele liquidar el pago masivo al comienzo del ciclo lectivo, generalmente en febrero o marzo. Sin embargo, quienes presenten el certificado con posterioridad podrán cobrar el beneficio meses después, una vez que el trámite sea aprobado.

Qué pasa si no se presenta el certificado

En el caso de la AUH, la falta de presentación del Certificado Escolar puede derivar en la suspensión del pago anual y, en algunos casos, afectar la continuidad de la asignación. Por eso, se recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo.

La fecha clave para no perder el beneficio

Desde el organismo remarcan que la acreditación de la escolaridad es un requisito indispensable. Para cobrar la Ayuda Escolar del próximo año, el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre. De no cumplir con ese plazo, el pago no se efectiviza.