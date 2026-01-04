El New York Times afirmó que Trump violó la ley al intervenir militarmente en Venezuela

El diario estadounidense The New York Times lanzó una dura crítica a la decisión de Donald Trump de ordenar una operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El medio advierte que, más allá del carácter autoritario del régimen venezolano, la intervención estadounidense constituye un acto ilegal, carente de respaldo institucional y con riesgos profundos para la estabilidad regional e internacional.

El texto reconoce que Maduro no despierta simpatías. Lo describe como un gobernante represivo, antidemocrático y responsable de una crisis humanitaria que expulsó a millones de venezolanos. Sin embargo, subraya que esa caracterización no justifica una acción armada unilateral. Para el comité editorial, la experiencia histórica de Estados Unidos demuestra que los intentos de derrocar regímenes por la fuerza suelen agravar los conflictos en lugar de resolverlos.

Los fantasmas de las intervenciones fallidas

La editorial recuerda los precedentes más oscuros de la política exterior estadounidense: Afganistán, Libia e Irak aparecen como ejemplos de intervenciones que prometieron estabilidad y dejaron Estados fallidos o conflictos prolongados. También señala que América Latina ha sido escenario recurrente de este tipo de experimentos, con consecuencias duraderas en países como Chile, Guatemala, Nicaragua o Cuba.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento apunta a la legalidad interna. El diario sostiene que Trump no ofreció una justificación coherente ni solicitó autorización al Congreso, como exige la Constitución estadounidense. En ese marco, afirma que el presidente está empujando al país hacia una crisis internacional sin una base jurídica válida y al margen de los controles democráticos básicos.

La legalidad en disputa y el argumento del narcoterrorismo

El Times también desarma la principal justificación discursiva del gobierno norteamericano: la lucha contra el “narcoterrorismo”. La editorial califica ese argumento como endeble y selectivo, al señalar que Venezuela no es un actor central en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y que la cocaína producida en la región se dirige mayoritariamente a Europa.

En contraste, recuerda que Trump indultó a un exmandatario centroamericano condenado por liderar una red de narcotráfico, lo que expone una doble vara difícil de sostener.

Doctrina Monroe, derecho internacional y riesgos futuros

Para el diario, la explicación más consistente del operativo aparece en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, donde se reivindica abiertamente la Doctrina Monroe y el derecho de Estados Unidos a ejercer preeminencia en América Latina. En ese marco, Venezuela se convierte en el primer laboratorio de un enfoque que el editorial califica como imperialista, peligroso y contrario al derecho internacional.

Las críticas se extienden al plano humanitario. El New York Times sostiene que los ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico violan los Convenios de Ginebra y constituyen ejecuciones extrajudiciales. En uno de los pasajes más duros, describe un operativo naval que terminó con la muerte de marineros indefensos y cita a un exabogado militar estadounidense: “Lo que separa la guerra del asesinato es la ley”.

Finalmente, el diario advierte que la caída de Maduro no garantiza una transición ordenada. Los pilares militares del régimen siguen intactos y los riesgos de violencia, desestabilización energética y nuevas olas migratorias son elevados. La editorial concluye que el aventurerismo militar de Trump no solo viola la ley, sino que amenaza con aumentar el sufrimiento de los venezolanos, profundizar la inestabilidad regional y dañar de forma duradera los intereses de Estados Unidos en el mundo.