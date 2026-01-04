Patrullajes preventivos y cruza de datos: Tres personas detenidas con pedido de captura en distintos puntos de la provincia

En el marco de operativos preventivos realizados durante este fin de semana, efectivos policiales lograron detener a tres personas que registraban pedidos de captura vigentes, en procedimientos desarrollados en Salta Capital y en Orán. Las intervenciones estuvieron a cargo de distintas áreas operativas y permitieron poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.

Uno de los procedimientos fue concretado por personal del Departamento de Seguridad Urbana durante un patrullaje preventivo en el barrio San Benito. Allí, al identificar a un joven de 23 años, los efectivos detectaron que registraba código rojo y un pedido de captura vigente por una causa de hurto calificado, por lo que fue inmediatamente demorado. En el caso intervino el Juzgado de Garantías 1.

En tanto, en la ciudad de Orán, policías de la División Infantería realizaron un control preventivo en calle San Martín durante la madrugada. Al identificar a un hombre de 34 años, constataron que era requerido por la Justicia en el marco de una causa federal por drogas tramitada en la provincia de Jujuy. El sujeto fue demorado y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Jujuy.

Un tercer procedimiento tuvo lugar en la Capital salteña, cuando efectivos de Seguridad Urbana detectaron durante un patrullaje preventivo en barrio Palermo a un hombre de 31 años que presentaba pedido de captura por una causa de robo. La intervención se concretó en la intersección de las calles La Merced y Animaná, y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías 5.

Desde la fuerza destacaron que estos resultados son posibles gracias a la cruza permanente de datos entre los sistemas policiales y judiciales, una herramienta clave que permite identificar en tiempo real a personas requeridas por la Justicia durante controles rutinarios. Además, subrayaron la importancia de los patrullajes preventivos como estrategia fundamental para fortalecer la seguridad y prevenir delitos en la vía pública.