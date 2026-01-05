Luciano Benavides fue 9° en la segunda etapa y se mantiene 6° en la general del Dakar

El piloto salteño Luciano Benavides continúa con un sólido arranque en la 48ª edición del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita, y tras completar la segunda etapa se ubica sexto en la clasificación general de la categoría motos, confirmándose como uno de los argentinos mejor posicionados en la competencia.

Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, finalizó noveno en la segunda etapa, disputada entre Yanbu y Alula, con 400 kilómetros cronometrados y 104 de enlace; registró un tiempo de 4 horas y 20 minutos y quedó a poco más de siete minutos del ganador, Daniel Sanders.

El salteño ya había mostrado un buen rendimiento en el inicio del Dakar, al finalizar quinto en la primera etapa, resultado que le permitió mantenerse en el grupo de punta y sostener una posición competitiva en la general.

La competencia, que se desarrollará del 3 al 17 de enero, cuenta con 13 etapas, modificaciones en el recorrido respecto a ediciones anteriores y la participación de varios pilotos argentinos.

La acción continuará con la tercera etapa, que se disputará entre Alula y Alula, e incluirá una especial de 422 kilómetros y un enlace de 314 kilómetros, otro desafío clave en el camino hacia la definición del rally más duro del mundo.