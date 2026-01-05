Joven resultó fracturada durante una pelea en un boliche de Güemes, mirá el video

El hecho se registró pasadas las 1 de la madrugada del 1° de año en un boliche bailable de General Güemes. Según videos captados por testigos y difundidos en redes sociales, dos mujeres comenzaron un violento enfrentamiento en medio de la pista.

Las imágenes muestran el momento de tensión mientras varios hombres intentaban intervenir para separar a las involucradas y evitar que la gresca se generalizara entre el resto de los asistentes, quienes buscaban alejarse del foco del conflicto.

A raíz de la brutalidad de la caída y los golpes recibidos durante la riña, una de las jóvenes sufrió una fractura de tobillo.

Según testimonios de presentes, la lesionada debió ser retirada del local para recibir asistencia médica de urgencia, publicó El Camión de Germán.