Kosiner, sobre la captura de Maduro: “EEUU interviene solo porque el negocio del petróleo está en juego”

Tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos, el abogado y dirigente político salteño Pablo Kosiner advirtió que la intervención norteamericana responde a intereses económicos y no a principios democráticos.

“EEUU interviene solo porque el negocio del petróleo está en juego. No seamos ingenuos”, afirmó, a través de sus redes sociales.

Según explicó, la situación debe ser abordado por la Justicia Internacional y los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, y no a través de acciones militares unilaterales. “Ningún país está por encima del derecho internacional público”, remarcó.

En ese contexto, cuestionó con dureza el respaldo del presidente Javier Milei a lo sucedido, al considerar que contradice la histórica política exterior argentina basada en la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos. “No es ideología: es coherencia diplomática y defensa de la soberanía”, subrayó.

Asimismo, señaló que las expresiones y reclamos del jefe de Estado argentino deben circunscribirse estrictamente al plano diplomático y a los mecanismos institucionales de los organismos internacionales.

"Argentina no debe avalar guerras unilaterales ni la ley del más fuerte, y menos aún en América Latina”

Desde una mirada jurídica, Kosiner explicó que la intervención militar viola el principio de prohibición del uso de la fuerza y el de igualdad soberana de los Estados, consagrados en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Añadió que, al no existir un ataque armado previo ni una autorización del Consejo de Seguridad, la acción configura un acto de agresión conforme a la Resolución 3314 de Naciones Unidas.

Finalmente, recordó que la Carta de la Organización de los Estados Americanos prohíbe de manera expresa toda forma de intervención u ocupación militar en la región, más allá de cualquier valoración política sobre el gobierno de Maduro.

“Las crisis se resuelven con diplomacia y legalidad, no con guerras”