Tras varios incendios, advierten por instalaciones eléctricas en mal estado

Desde hace algunas semanas Salta registró distintos focos ígneos a causa de fallas eléctricas en general. En zona centro, en un comercio al parecer un desperfecto en la electricidad. Otro hecho ocurrió en las oficinas centrales del Registro Civil, en calle Brown, donde el viernes, también un tablero eléctrico comenzó a incendiarse y provocó el cierre de las oficinas, como así también suspensión de actividades.

También en la tarde-noche del viernes, se registró un principio de incendio en un local de juegos infantiles del shopping El Punto, ubicado en San Lorenzo Chico.

Además el 1 de enero en barrio San Benito, la casa de la influencer Jael Saracho resultó afectada por un incendio que provocó importantes pérdidas materiales.

Otro episodio ocurrido recientemente, en un sector de la Ruta 26 que generó daños significativos, esta vez con impacto sobre una veterinaria local. El fuego se extendió a las instalaciones y provocó la pérdida de varios animales que se encontraban al cuidado del establecimiento.

Walter Chávez, Jefe de Bomberos Voluntarios habló con InformateSalta al respecto y dijo que si bien no todos los focos ígneos están relacionados a fallas électricas pidió ser meticulosos a la hora de hacer una instalación. "Cuando las instalaciones electricas están ajustadas a normas, no tienen porque influir nada. Se suponen que están embutidas, que están protegidas. No debería suceder", dijo.

A esto se suma conexiones improvisadas y la sobrecarga de zapatillas o multienchufes, que no están dimensionados para soportar altos consumos de energía.

Siguiendo con el tema de la sobrecarga eléctrica, explicó que se debe " A la electricidad propia de la instalación, de la protección térmica y la protección diferencial que tenga cada local o vivienda" cuando una instalación no cuenta con la protección adecuada, las líneas se sobrecalientan, el recubrimiento de PVC del cableado se derrite y se genera un cortocircuito que puede derivar rápidamente en un incendio.