Matrimonio de adultos mayores fueron asaltados en Bº Grand Bourg

El domingo por la noche en una vivienda de avenida Di Pascuo tuvo lugar un violento hecho que desencadenó en una pareja de adultos mayores asistida por personal de emergencias.

En barrio Grand Bourg se vivieron momentos de tensión cuando delincuentes ingresaron al domicilio de esta pareja y se llevaron dinero en efectivo y documentación personal.

Según informó Defrentesalta, luego del hecho delictivo las víctimas debieron ser asistidas por personal del SAMEC sin necesitar traslado a un nosocomio.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística realizando las tareas correspondientes de investigación.

Si bien no debieron ser trasladados al hospital, la pareja de adultos mayores sufrió un impacto emocional fuerte tras esta fechoría propinada por delincuentes, un hecho que deja una sensación de vulnerabilidad.