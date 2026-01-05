“No saquen la basura cuando hay alerta”, el pedido del Municipio tras el temporal

Municipal05/01/2026
basura1

Fin de semana complicado en materia meteorológica atravesó Salta, es que no solo llegó un temporal con precipitaciones propio del alta boliviana, sino también se hicieron presentes vientos fuertes y granizo provocando acumulación de agua en varias calles céntricas. 

Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos, pidió a los vecinos mayores recaudos en época estival con alerta meteorológica, ya que al caer restos de ramas y hojas en la vía pública por el granizo más la basura que saca el vecino, los desagües pueden taparse. 

La piedra en árbol florecido, las hojas se convierten en impermeabilizantes, a eso le sumamos que no tenemos la precaución de no sacar la basura cuando hay alerta” dijo a Multivisión

“La combinación lluvia, vientos y piedras siempre produce inconveniente”. 

Protección Ciudadana, Ambiente, Tránsito y Gobierno fueron algunas de las áreas de la Municipalidad que realizaron operativos de emergencia y puesta a disposición por el temporal: “Nos dividimos la ciudad y estuvimos atentos el día sábado y ayer domingo. Cuando parecía que no iba a llover veíamos sobre la ladera oeste de la ciudad precipitaciones muy fuertes que provocan la crecida en los ríos y en B° San Justo y Justicia”. 

“Sacamos muchísimas bolsas de plástico de las alcantarillas, basura, Agrotécnica Fueguina trabajó a la par todo el tiempo”.

Llamados al 105

El Secretario informó que recibieron más de 40 llamados al 105, más de 30 por caída de árboles y ramas de gran porte. Entre los llamados alrededor de 3 fueron por cableado en la vía pública, 3 por voladuras de techo y 2 por caída de árboles en vehículos. 

“No se vio tanto la zona de barrios afectada, pero si centro y macrocentro muchos reportes de árboles caídos”. 

A través del COE se encuentran trazando operativos para prevenir efectos por el temporal, además que cuentan con guardias activas y pasivas. 

Recomendaciones ante alerta amarilla: 

  • No circular en la vía pública salvo que sea necesario. 
  • Edificios en altura que no tengan elementos sueltos. 
  • No sacar los residuos de casa.  
