Cerró una sucursal bancaria en Tartagal y preocupa la situación de sus empleados

La Asociación Bancaria expresó su preocupación ante el anuncio dado a conocer la semana pasada, respecto al cierre de la sucursal del Banco Santander en la ciudad de Tartagal, una medida que afecta directamente a los trabajadores y a la comunidad local, suscitando alerta en torno a sus empleados pero también por las decisiones de las entidades de bajar persionas.

Carlos Rodas, titular del gremio en Salta, advirtió que esta decisión se enmarca en una política de recortes del sector privado y no en una crisis real de sostenibilidad, ya que las entidades financieras continúan registrando beneficios, situación que llevó al gremio a iniciar gestiones a nivel nacional para analizar el impacto de esta determinación que genera incertidumbre en todo el sistema bancario de la provincia.

"Primeramente hemos tenido reunión en Buenos Aires con el compañero Palazzo y se está hablando; hace rato terminamos un Zoom con el Banco Santander", explicó Rodas a Nuevo Diario al detallar que se aguardaba la llegada de un gerente a la sucursal para dialogar con los empleados, junto a una crítica sobre el uso de la tecnología como excusa para desmantelar la atención presencial en el interior.

Para el titular de La Bancaria, el argumento del banco sobre el uso de operaciones online es insuficiente y esconde una búsqueda de mayores márgenes de rentabilidad a costa del servicio físico, pues la situación financiera de los bancos sigue siendo sólida a pesar de las proyecciones que manejan las casas centrales. "No es que han tenido pérdida, han perdido de ganar según su proyección", señaló el dirigente.

El análisis gremial apunta a que los bancos privados activan alertas y recortes de manera inmediata cuando indicadores como el ROE caen por debajo de sus promedios históricos, situándose actualmente cerca del 1%. Según Rodas, este comportamiento empresarial es el que pone en riesgo puestos laborales en diversas partes del país, no siendo Tartagal un caso aislado dentro de la estructura del Santander. "Los bancos privados enseguida instalan su alerta y empiezan los recortes", afirmó el sindicalista al explicar cómo la caída en la rentabilidad proyectada deriva en el cierre de sucursales operativas.

Pese a los esfuerzos del sindicato, la decisión institucional parece difícil de revertir desde el plano legal, dado que las entidades privadas suelen cumplir con las indemnizaciones que establece la ley vigente. Ante este panorama, el gremio se apoya en la acción directa y el acompañamiento constante a los afectados, aunque reconocen la complejidad de la situación por las necesidades individuales de cada trabajador. "Esta situación es muy difícil y hay que manejarla así, pero crea pánico en todas las instituciones bancarias", advirtió Rodas sobre el clima de tensión que se vive en el sector.

"No es válido el argumento del avance tecnológico, es un recorte"