50 conductores dieron positivo en alcoholemia durante controles del fin de semana

Durante el último fin de semana, la Policía Vial sancionó a 50 conductores por circular con graduación alcohólica en el marco de los controles preventivos desplegados en distintos puntos de la provincia, como parte del Operativo Fin de Año Seguro, que se extenderá hasta el 7 de enero.

En total, se fiscalizaron más de 8.500 vehículos y se realizaron más de 6.000 test de alcoholemia, lo que derivó además en 813 infracciones por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Las faltas más frecuentes fueron la falta de uso del cinturón de seguridad, ausencia de casco en motociclistas y la carencia de documentación obligatoria.

Los operativos fueron coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial y ejecutados por la Policía Vial tanto en rutas como en calles de distintas localidades de Salta.

En ese marco, se destacó el refuerzo de controles sobre la Ruta Nacional 40, especialmente por el desarrollo del Festival de la Trucha en La Poma, que generó un importante movimiento vehicular.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que estos operativos continuarán en toda la provincia con el objetivo de reducir la siniestralidad vial, fortalecer la prevención y detectar posibles hechos delictivos en los corredores viales.