Deporte, pileta y juegos: Así arrancó la Colonia de Vacaciones en Salta

Esta mañana se dió inicio la Colonia de Vacaciones con la presencia de la Ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia y el Secretario de Deportes, Ignacio García Bes, arrancando así un espacio de recreación y deportes para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

InformateSalta estuvo en el Legado Güemes, predio en el cual el Secretario de Deportes hizo hincapié en la importancia del deporte como espacio de recreación y divertimiento, pero también como un lugar donde empezar una vocación en lo deportivo.

Con alrededor de 1.200 inscriptos entre menores, adultos mayores y personas con discapacidad, abrieron las puertas, con vacantes en iniciación deportiva, adultos mayores y deportes adaptados, superando ampliamente los 700 participantes del 2025.

Este año no solo están las actividades conocidas como natación que convoca a muchas personas, sino también un espacio de iniciación deportiva en fútbol, vóley y básquet: “Termina cambiándoles la vida (…) aquellos que tengan aptitudes hacia el deporte ya pueden hacer sus primeros pasos”.

Sobre la respuesta de los padres ante la Colonia, dijo que espera sea muy positiva y que en diálogo con algunos de ellos se manifestaron contentos.

Para inscribirse en las vacantes, deben acercar la documentación a la Secretaría de Deportes en Avenida Entre Ríos 1.550.

Obras en Legado Güemes y trabajo de la Secretaría para el 2026

Sobre las obras en el Polideportivo Delmi, explicó que fue postergado por inconvenientes administrativos ajeno a su accionar: “Entiendo que va a ser segmentado la reestructuración de toda la infraestructura edilicia no solo del Legado, sino del micro y del propio Delmi de la pista, pero va a ser por sectores. No tengo idea de los plazos todavía, pero sé que está totalmente reestructurado eso”.

Respecto al trabajo de la Secretaría para el 2026, seguirán con una gestión que abarca a todas las regiones de la Provincia, con una mirada sobre lo que necesita cada sector de la población, cada lugar, atendiendo a esa demanda particular que tiene cada región de la Provincia” finalizó.