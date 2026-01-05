Trasladaron a Maduro a Nueva York y se prepara para comparecer ante la Justicia

El ex dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen hoy ante un tribunal federal de Nueva York tras ser capturados en Caracas el pasado sábado, luego del traslado del derrocado líder chavista que se realizó bajo un megaoperativo de seguridad coordinado por la DEA, que incluyó el uso de helicópteros y camiones blindados desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hasta los juzgados de Manhattan.

El traslado comenzó minutos después de las 9:00, mostrando imágenes de Maduro esposado y fuertemente custodiado por agentes armados para evitar cualquier incidente durante el trayecto. "Fueron escoltados por un gran número de agentes de la Administración para el Control de Drogas", confirmaron las autoridades sobre el procedimiento que permitió llevar al exmandatario ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.

El expediente judicial se centra en graves cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, delitos por los cuales el procesado podría enfrentar cadena perpetua. Maduro está acusado además de colaborar con organizaciones terroristas y de la posesión de ametralladoras, sumando cargos que según la fiscalía tienen "una pena mínima obligatoria de 20 años y un máximo de perpetuidad".

Mientras avanza el proceso judicial, en el plano político se informó que figuras clave del chavismo como Delcy Rodríguez estarían colaborando con Washington para facilitar una transición en Venezuela. "Rodríguez está cooperando con Estados Unidos", afirmó el presidente Donald Trump, mientras la funcionaria solicitó establecer una relación respetuosa para trabajar en una agenda de cooperación tras la captura del líder chavista.

La situación en Venezuela se encuentra bajo la lupa internacional mientras funcionarios norteamericanos gestionan la creación de un gobierno interino que mantenga la estabilidad en el país sudamericano. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la prioridad actual pasa por definir políticas claras y "mantener la influencia de Estados Unidos" en una región que atraviesa cambios estructurales profundos tras el derrocamiento.

Finalmente, Maduro y su esposa pasaron sus primeras noches en una prisión federal de máxima seguridad destinada a procesados por causas de alta complejidad penal y peligrosidad. El juicio que inicia hoy representa un hito histórico para la justicia de Nueva York, que por primera vez sienta en el banquillo a un expresidente capturado en una operación militar directa contra el narcoterrorismo.