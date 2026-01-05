Maduro se declaró inocente durante su primer audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro se declaró inocente en lo que fue su primer audiencia ante el tribunal de Nueva York, Estados Unidos. Lo hizo ante el juez Alvin Hellerstein, luego de la lectura de los cargos por narcotráfico y terrorismo.

El dirigente fue llevado hasta el tribuanl en medio de un fuerte operativo de seguridad, junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo.

La audiencia es clave para definir el futuro inmediato de la pareja, mientras millones siguen el juicio que podría marcar un antes y un después para toda América Latina.