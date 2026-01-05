¿Sos factor O Rh positivo? Te necesitan en el Centro de Hemoterapia

En épocas de vacaciones es cuando más se reduce el número de donantes en el Centro Regional de Hemoterapia. Hace un tiempo se viene alertando sobre la falta de donantes, en especial, del grupo O factor Rh positivo.

Ante la complicación de la situación, desde el Centro Regional de Hemoterapia se solicita de manera urgente la concurrencia de personas con grupo sanguíneo O factor Rh positivo (O+). Quienes estén en condiciones de hacerlo, se pueden acercar a Bolívar 687.

Las donaciones se reciben de lunes a viernes, en el horario de 7 a 17 y sábados de 7 a 12. Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La sangre del grupo O factor Rh positivo es una de las más demandadas dentro del sistema sanitario, por lo que su disponibilidad resulta fundamental para garantizar una respuesta oportuna y segura en los distintos establecimientos de salud de la provincia.