El dólar oficial a un paso de los $1500

Economía05/01/2026
dólar

En la segunda rueda del año, el dólar minorista subió $1 tras haber cerrado el viernes lo que fue su primer rueda del año a $1491. De esta forma mientras el minorista se vende a $1492, el mayorista cotiza a $1470 tras una baja de $5 según los valores indicados como referencia por el Banco Central.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas de hasta 2%. El mercado pricea que para fines de enero el dólar trepará a los $1.491, es decir, que se ubicaría por debajo del techo de la banda que se ubica en $1532,69.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.943,50.

En el segmento de los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liquidación (CCL) cotizan a la baja, luego de las subas del viernes. El MEP cae 0,4% a $1.498,88 y el CCL retrocede 0,3% a $1.540,78.

Por último el dólar blue cede $15 y cotiza a $1.515, según un relevamiento de InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas de la ciudad de Salta.

