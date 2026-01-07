Entre empanadas, ponchos y cuevas: Seclantás se prepara para recibir a miles de turistas

Este sábado 10 de enero, Seclantás se prepara para recibir a miles de visitantes en el marco de la XVI edición del Festival El Seclanteño, una noche de folklore, tradición y el calor humano que caracteriza a su gente.

“Estamos ultimando detalles a contrarreloj, trabajando en el predio con mucha expectativa. Se hizo un esfuerzo gigante desde el municipio, con el apoyo del gobierno, para llevar adelante esta edición con una gran cartelera. Esperemos que el tiempo y la gente nos acompañen”, aseguró el intendente Mauricio Abán, a InformateSalta.

El jefe comunal contó que el pueblo ya está prácticamente colmado: “Queda espacio solo para algunas casas de familia y para carpas en el camping. Los alojamientos y cabañas están completos", adelantó.

“Estamos recibiendo turistas de distintos países, lo que genera expectativa y optimismo para la temporada”

En cuanto a la asistencia esperada, señaló que esperan repetir el número del año pasado, que osciló entre 2.500 a 2.700 personas. "Sería ideal para que el festival se mantenga sustentable, aunque somos conscientes de que la situación económica hace que la gente elija muy puntualmente a dónde viajar”, comentó.

Pero, el festival es solo la punta del iceberg. El intendente también destacó la oferta gastronómica del pueblo, con precios muy accesibles: “Una docena de empanadas ronda los 7.500 a 8.000 pesos, mientras que porciones de cordero con guarnición, cabrito o lechón están alrededor de 12.000 pesos. El sector privado hace un gran esfuerzo para mantener precios razonables y que la gente pueda venir y disfrutar”, contó.

“Tenemos una gastronomía muy variada, muy buena y a muy buen precio”

A ello se suman los atractivos de la zona, entre los que se destacan, el Camino del Artesano, las cuevas de Accivi para trekking y exploración, la Laguna de Brealito para disfrutar de la naturaleza, el pueblo histórico con sus monumentos provinciales y nacionales, y el Valle de Luracatao, con sus aguas termales y paisajes únicos.

No obstante, subrayó que lo que distingue al festival y al pueblo es la calidez de su gente: “El seclanteño se caracteriza por la amabilidad, el respeto y el saludo. Es un pueblo muy chico donde nos conocemos todos y queremos que el visitante viva algo inolvidable y quiera volver”.

“El festival es una excusa, pero Seclantás ofrece mucho más: cultura, paisajes, gastronomía y la hospitalidad de su gente. Los esperamos para vivir juntos una experiencia inolvidable”, concluyó.

“Invitamos a todos a que se lleguen y podamos vivir una experiencia hermosa”

Cómo llegar desde la ciudad de Salta

Para llegar a Seclantás desde Salta, se recorren 184 km en alrededor de cuatro horas, tomando la Ruta Nacional 68 hasta El Carril, la Ruta Provincial 33 atravesando la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones hasta Payogasta, y finalmente la Ruta Nacional 40 hasta el pueblo, disfrutando de paisajes únicos de los Valles Calchaquíes.