Un banco ofrece prestamos de hasta $5 millones para tomarse vacaciones

Unos días de descanso no vienen nada mal, y es por eso, que un banco ofrece una línea de créditos como salvavidas para estas vacaciones.

Se trata del Banco Nación, que presentó el programa “Viaja +” para esta temporada de verano en Argentina, que incluye un préstamo de hasta $5.000.000 a pagar hasta en 18 cuotas.

Los beneficios se pueden aplicar a 2.500 prestadores adheridos en todo el país y, adicionalmente, la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de operar a través de “BNA Viajes”, el portal dedicado al turismo.

El préstamo se gestiona solamente a través de la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías adheridas al programa.