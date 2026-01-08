Superpoblación en las cárceles de Salta: Hay presos que duermen en el piso y sin colchones

La situación del sistema carcelario en Salta vuelve a quedar en el centro de la preocupación. Según advirtió el abogado Rodrigo Solá, representante de la provincia ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, hay personas privadas de la libertad que duermen en el piso, sin colchón o sobre restos de gomaespuma, una realidad que se repite en cárceles y alcaidías.

En declaraciones al streaming de ElTribuno, Solá explicó que la falta de camas y condiciones básicas es generalizada y que el sistema no logra responder a la cantidad de detenidos. Señaló además que esta situación dificulta cualquier proceso de reinserción social, ya que no hay suficientes cupos laborales, acceso equitativo a la educación ni equipos técnicos como psicólogos o trabajadores sociales.

El abogado indicó que el sistema penitenciario provincial tiene una sobrepoblación cercana al 40%, un problema que se profundizó desde 2014 con la transferencia de las causas de microtráfico. En ese contexto, remarcó que una gran parte de las mujeres detenidas lo están por delitos menores vinculados al narcomenudeo.

Solá también se refirió al incendio ocurrido en la Alcaidía de Salta en octubre pasado, al que calificó como “una tragedia anunciada”, al recordar que el lugar llegó a alojar casi el triple de su capacidad. Si bien hubo algunas mejoras tras la intervención judicial, advirtió que la crisis sigue latente y que no se soluciona únicamente con más infraestructura, sino con un compromiso integral de todo el sistema judicial.