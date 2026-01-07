El temporal en Rosario de Lerma: Cayeron 96 mm en menos de una hora y provocó graves daños

A través de sus redes sociales desde la Municipalidad de Rosario de Lerma compartieron imágenes de cómo quedó el municipio después del violento temporal cayó esta tarde.

La gran cantidad de agua no pudo ser contenida pese a los trabajos realizados por el municipio. Sumado a eso, el viento provocó la caída de postes y ramas, que afectaron a los vecinos. El tránsito se encuentra totalmente interrumpido en el casco céntrico y barrios periféricos debido al nivel del agua, que en algunas zonas alcanzó la altura de los capots de los autos.

“Pese de haberse realizado previamente las tareas preventivas de mantenimiento y limpieza de los canales de desagües en distintos puntos del ejido urbano, la magnitud del caudal de lluvia en tan poco tiempo ha generado inconvenientes en muchas zonas de Rosario de Lerma” detallaron desde la Municipalidad.

Según los registros meteorológicos locales, en menos de una hora cayeron 96 milímetros, un volumen de agua que superó cualquier capacidad de drenaje y transformó las calles en verdaderos ríos intransitables.