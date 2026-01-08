Asisten y dan contención a familias afectadas por la tormenta en el Valle de Lerma

Tras las fuertes lluvias registradas ayer por la tarde en el Valle de Lerma, el Ministerio de Desarrollo Social activó de forma inmediata protocolos de emergencia para asistir a los damnificados, con un despliegue de recursos y equipos técnicos, para atender la situación de aquellos afectados por la tormenta.

La intervención, coordinada directamente por el ministro Mario Mimessi, se centró en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma, donde el temporal causó las mayores consecuencias, trabajando en comunicación constante con los intendentes locales para atender las urgencias de la población, todo de manera articulada.

Equipos especializados de la provincia fueron distribuidos estratégicamente para cubrir las demandas de cada zona afectada por el fenómeno climático, con personal de la Dirección General de Emergencias en La Merced, mientras que integrantes de la Secretaría de Políticas Sociales se desplazaron hacia Rosario de Lerma.

Los agentes iniciaron tareas de relevamiento social y evaluación de daños para identificar a las familias que sufrieron el impacto del agua.

El operativo priorizó la distribución de elementos de primera necesidad, en los hogares más vulnerables. Se concretó la entrega de colchones, bidones de agua potable y módulos alimentarios, entre otros artículos esenciales destinados a quienes perdieron bienes o sufrieron filtraciones graves. Estas acciones buscan garantizar condiciones básicas de habitabilidad y alimentación mientras el clima tiende a estabilizarse en la región.

Desde la cartera de Desarrollo Social informaron que la presencia territorial se mantendrá activa en ambos municipios durante los próximos días para garantizar una respuesta integral, con el objetivo de profundizar los relevamientos técnicos y detectar posibles demandas que no hayan sido advertidas en las primeras horas tras el temporal.

Además, el despliegue de ayuda se irá ajustando de acuerdo con la evolución de los hechos y las necesidades que surjan de los informes técnicos de cada zona.