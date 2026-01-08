Venezolano en Salta: “Que venga alguien y medio acomode las cosas, es bienvenido”

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, venezolanos salieron a expresarse por lo ocurrido.

Uno de los destinos elegidos tras la necesidad de migrar de su tierra, fue Salta, por lo que uno de los venezolanos presentes explicó cómo viven la detención del presidente.

En diálogo con Multivisión fue contundente al respecto: “Estamos emocionados, contentos porque sacaron al dictador, recordemos que a él no lo sacan por dictador sino por narcotráfico” y esta aclaración se debe a que si bien Maduro no esta en la presidencia, si continúa rigiendo su gobierno con su vicepresidenta Rodríguez al mando.

“Trump le dijo a la vicepresidenta que, si no se alineaba a él, venían penas mayores que las que tiene Maduro” comentó, pero fue claro que hasta que no salga del poder toda la cúpula es difícil volver a su país, aún de visita.

Sobre el contacto con sus compatriotas que se encuentran en Venezuela, dijo que es difícil la comunicación: “Rodríguez cuando agarró el mandato sacó un decreto que dice que cualquier venezolano que consiga un video, escritura, mensaje de texto, en contra del gobierno va preso de 15 a 30 años de cárcel (…) Los medios de comunicación, hubo uno que intentó sacar una información y le cortaron la señal, lo sacaron del aire”.

También se refirió a las consultas que les hacen sobre la acción de Estados Unidos que llegaría a apoderarse de la riqueza de su país: “Anteriormente Maduro se había robado la riqueza de Venezuela, había niños en las calles comiendo basura, con desnutrición, muriendo en las calles de frío. Que venga alguien y medio acomode las cosas es bienvenido”.

Su historia

Sobre su vivencia, comenzó con su tiempo en Venezuela como funcionario público, como policía, pero decidió irse de su país en un momento en que la represión fue fuerte: “Hubo un momento en que la represión era tan grande que ya nos daban órdenes de que si había un corte de ruta se matara a uno de los manifestantes para que la ruta se abriera (…) reclamaban por agua o luz (…) yo salí de la academia a prestar seguridad, no crear desorden”.

En ese momento tomó la decisión de partir con su esposa y hoy, ya en Salta con la bendición de recibir a su hijo en esta provincia, declaró su amor por este país y Salta.

A pesar de eso, su esperanza está en poder algún día volver a ver sus playas, pero hoy no puede retornar a Venezuela libremente: “El presidente Maduro creo un decreto de ley que dice que todo exfuncionario público que haya salido de Venezuela se toma como traidor a la patria y dicen que paga 30 años de cárcel. Hasta que no caiga esa cúpula completa no puedo regresar ni a ver mis playas bellas” finalizó.