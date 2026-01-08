¿Llega a Salta? Milei planea recorrer dos provincias por mes

En el marco de la estrategia electoral hacia 2027, el presidente Javier Milei tiene previsto intensificar su presencia en el interior del país con visitas mensuales a distintas provincias para fortalecer la estructura territorial de La Libertad Avanza (LLA), un esquema que podría incluir a Salta dentro del cronograma de recorridas durante este año.

La iniciativa es impulsada por la conducción nacional del espacio, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y apunta a consolidar el armado partidario en distritos clave de cara a una eventual reelección del mandatario.

Según trascendió desde el entorno libertario, el plan contempla visitas a dos provincias por mes, combinando actividades institucionales y contactos directos con la militancia.

El calendario comenzará en enero con actividades en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Para febrero, en tanto, se evalúan desembarcos en La Rioja —una visita pendiente desde diciembre— y en Jujuy, mientras que otras provincias del norte, entre ellas Salta, aparecen como destinos posibles en los meses siguientes, en línea con la intención de ampliar la presencia de LLA en la región.

Desde el espacio libertario señalan que el objetivo no es solo reforzar la construcción partidaria, sino también agradecer el respaldo electoral recibido y posicionar al Presidente en territorios gobernados por fuerzas opositoras, pensando tanto en las elecciones presidenciales como en las provinciales de 2027.

En Casa Rosada destacan que Milei valora el contacto directo con la gente y que este tipo de recorridas, que no fueron frecuentes durante el primer tramo de gestión, serán una de las apuestas centrales del oficialismo durante 2026 para fortalecer su presencia federal y llegar con mayor estructura al desafío electoral de 2027.