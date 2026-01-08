El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Martitegui y Moria que fue furor

Sofía “La Reini” Gonet volvió a robarse todas las miradas en MasterChef Celebrity (Telefe), esta vez no solo por lo que hizo en la cocina, sino por un impactante cambio de look que rápidamente se volvió viral.

En la última gala del certamen, la influencer apareció con una estética que simulaba estar completamente calva y explicó que se trataba de un homenaje tan inesperado como efectivo a Germán Martitegui y a Moria Casán.

Con delantal blanco, gorra que imitaba una cabeza rapada y un maquillaje minuciosamente trabajado, La Reini descolocó a todos. Wanda Nara, conductora del ciclo, no tardó en reaccionar: “¡Hay alguien nuevo!”, lanzó al verla ingresar, marcando el inicio de uno de los momentos más comentados de la noche.

Lejos de dejar dudas, Sofía explicó el concepto detrás de su estilismo con humor y seguridad. “Hoy soy Germán Martitegui”, dijo entre risas, en clara referencia al look característico del jurado. Minutos después, sumó una segunda inspiración: “También es un homenaje a Moria, por Memoria”, recordó, aludiendo a la icónica tapa del libro de la diva, donde posó completamente rapada como símbolo de libertad y empoderamiento. Para cerrar la explicación, agregó una cuota de ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

El estudio estalló en risas y el jurado acompañó el clima distendido. Damián Betular calificó el estilismo como “un lookazo”, mientras que Martitegui, destinatario directo del homenaje, no escatimó elogios: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo”. Wanda Nara reforzó el comentario: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.