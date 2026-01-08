¡A preparar las telas! Ya se sabe dónde funcionará la nueva Fábrica Textil Municipal

Cumpliendo con el anuncio realizado por el intendente Emiliano Durand para potenciar el trabajo y el emprendedurismo de los vecinos, la Municipalidad de Salta confirmó la ubicación de su segunda fábrica textil. ¿Dónde quedará la misma?

El nuevo espacio funcionará en el SUM de Alto La Viña, en la zona oeste, generando una gran expectativa entre los vecinos que buscan emprender en el rubro, además que el espacio buscará replicar el éxito de la sede ubicada en la zona sudeste, facilitando herramientas profesionales para que los ciudadanos transformen sus proyectos en realidades económicas concretas.

El secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, destacó que este avance ya es un hecho tangible para el sector oeste de la ciudad. "Ya es una realidad la primera fábrica textil de la zona oeste y la segunda en la ciudad, que contará con 25 máquinas y una guardería para niños", remarcó el funcionario, en declaraciones que compartió FM Aries.

Los interesados deberán coordinar un turno previo según la demanda existente y llevar sus propios materiales para trabajar en el lugar. "La gente deberá coordinar un turno y llevar sus telas para poder utilizar las máquinas y realizar sus confecciones", explicó Martorell, quien aseguró que este modelo ya demostró ser de suma importancia para el crecimiento de los trabajadores locales.

Por su parte, Roxana del Frari, coordinadora del SUM de barrio Palermo, donde se hizo la presentación ofocial, manifestó con orgullo que a través de estas gestiones están "pudiendo contener a muchos vecinos de la zona con diversos servicios" esenciales, considerando que por la primera fábrica municipal ya pasaron más de 15 mil personas para aprender o perfeccionar el oficio.

"La nueva planta contará con un equipamiento de vanguardia, con máquinas textiles profesionales e industriales, preparadas para confeccionar diversos tipos de prendas".