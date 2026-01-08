Daños en comercios de La Merced tras el temporal: “Lo importante es que no hubo víctimas”

Las fuerte tormenta desatada en la tarde del miércoles en el Valle de Lerma, dejó en distintos pueblos afectaciones y daños signficativos.

Ruta nacional N°68 tuvo cortes en distintos tramos, como así también rutas provinciales y caminos muy usados en el Valle.

Hernán Siles, comerciante de La Merced habló con FM Aries y dijo: "Fue un día complicado en el pueblo de La Merced, acá la calle San Martín, se va rebautizar como río San Martín. La ruta estuvo cortada, la ruta 68 en varios tramos. No había sucedido antes. A nosotros nos entró agua en el local, en el salón de exhibición, al fondo tenemos un depósito, entró casi 15 centímetros de alto, hay gente que en las casas les llegó hasta el catre de la cama".

Pese a los daños, Siles valoró la solidaridad de los vecinos y la ayuda espontánea que se generó durante el temporal, incluso en situaciones críticas como el rescate de turistas que quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. “Eso te da fuerza para seguir adelante”, expresó.

Actualmente, comerciantes y vecinos continúan con tareas de limpieza mientras maquinaria municipal trabaja en la zona más afectada. “Lo material se recupera con trabajo. Lo importante es que no hubo víctimas”, concluyó.



