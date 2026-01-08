Así es la estafa más denunciada en las playas de Brasil, "golpe da maquininha"

Las estafas digitales dirigidas a turistas y locales en Brasil se renuevan cada año. Es así que en los últimos meses se detectó un incremento en las denuncias de fraude en la que delincuentes simulan ser representantes del Banco Central de Brasil o del sistema de pago electrónico Pix.

Es que la plataforma Pix se popularizó entre turistas dado que permite el pago en pesos con conversión automática a reales, lo que sumado a que la plataforma funciona sin intermediarios ni tarjetas bancarias termina por reducir costos y ofrecer un cambio más accesible.

Uno de los engaños más comúnes sucede cuando una persona, con logotipos oficiales, se contacta a través de WhatsApp explicando que existe un problema técnico y con la excusa de ofrecer ayuda comienza a solicitar datos personales que terminan por dar acceso a cuentas, tarjetas o billeteras digitales.

En las playas suele observarse el conocido como "golpe da maquininha", este sucede cuando un turista compra un objeto o alimento de bajo valor y al momento de pagar con tarjeta o QR un complice de la estafa comienza a distraer al cliente para que el vendedor cambie el valor por uno más alto.

Otro de los métodos favoritos por los estafadores es realizado a través de los códigos QR. Es que promotores que se hacen pasar por empleados de un banco o de alguna entidad estatal ofrecen descargar una aplicación con beneficios para turistas. Al escanear el QR se descarga un software malicioso, que disfrazado de aplicación que te promete ahorrar, solicita acceso y termina por cargar las claves bancarias a una base de datos de los estafadores.