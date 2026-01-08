Capturaron a uno de los yacarés que se pudo ver en Tres Palmeras

Capturaron a uno de los yacarés que se pudo ver en Tres PalmerasSociedad08/01/2026
Tras el alerta de los vecinos que filmaron un yacaré en la zona de Tres Palmeras se desplegó un operativo de búsqueda de ejemplares de yacaré overo o yacaré ñato (Caiman latirostris).
La búsqueda se hizo en la zona de Tres Palmeras y durante la madrugada personal de la División Rural detectó un ejemplar que fue capturado y trasladado a Finca Las Costas.
Se trata de un ejemplar joven de entre un año y dos de edad, que fue derivado a la Estación de Fauna Autóctona, donde se encuentra en observación y bajo control sanitario para evaluar su condición.
En caso de comprobar que su estado de salud es bueno, será devuelto a su hábitat natural.
