Capturaron a uno de los yacarés que se pudo ver en Tres Palmeras

Sociedad08/01/2026
yacaré zona oeste secuestro

Tras el alerta de los vecinos que filmaron un yacaré en la zona de Tres Palmeras se desplegó un operativo de búsqueda de ejemplares de yacaré overo o yacaré ñato (Caiman latirostris).

La búsqueda se hizo en la zona de Tres Palmeras y durante la madrugada personal de la División Rural detectó un ejemplar que fue capturado y trasladado a Finca Las Costas. 

Se trata de un ejemplar joven de entre un año y dos de edad, que fue derivado a la Estación de Fauna Autóctona, donde se encuentra en observación y bajo control sanitario para evaluar su condición. 

En caso de comprobar que su estado de salud es bueno, será devuelto a su hábitat natural.

