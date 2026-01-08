Tras el temporal, un boliche no cobrará entradas y recolectará alimentos

Uno de los municipios más afectados por el temporal en la jornada de ayer, fue La Merced. Allí un boliche local tuvo un gesto solidario con los damnificados.

Este fin de semana, anunció, que no cobrarán entradas y a cambios quienes quieran ingresar deberán donar un alimento no perecedero para los vecinos que resultaron damnificados por el temporal de la jornada de ayer.

“ATENCIÓN!!! PRÓFUGOS CON LOS INUNDADOS DE LA MERCED!!! SÁBADO LLEVÁ UN ALIMENTO NO PERECEDERO E INGRESAS GRATIS TODA LA NOCHE!!!” escribió el staff de Prófugos en sus redes sociales.

La iniciativa contó con el visto bueno de sus seguidores que agradecieron el gesto.