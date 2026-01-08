Una pareja quedó atrapada en medio del temporal en La Merced: Así fue el dramático rescate

Una pareja que regresaba de Cafayate, vivió momentos de extrema tensión cuando el automóvil en el que circulaban por la ruta nacional 68, en la localidad de La Merced, quedó cubierto por el agua durante el temporal que afectó al Valle de Lerma.

Las imágenes que circularon muestran cómo el nivel del agua avanzaba sin tregua, poniendo en serio riesgo la vida de la pareja que permanecía dentro del vehículo.

Durante la inundación, perdieron de vista la ruta y terminaron cayendo en un canal, donde se produjo el angustiante rescate.

Desde una zona más elevada, varios hombres acudieron de inmediato al auxilio. En una maniobra arriesgada, arrojaron cuerdas para sacar a los ocupantes. La mujer fue la primera en ser asistida y logró abandonar el vehículo, visiblemente conmocionada, para ponerse a salvo en tierra firme.

Minutos después, los rescatistas improvisados lanzaron otra cuerda al hombre, que permanecía sobre la parte del automóvil aún sin cubrir por el agua. En una escena de gran tensión, el hombre se arrojó al caudaloso arroyo, logró sujetarse de la cuerda y finalmente fue arrastrado hacia un lugar seguro.

Poco después del rescate, el vehículo terminó completamente hundido por la creciente. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.