El finde arranca con lluvias, pero mejorará para el domingo

Clima09/01/2026
lluvia-y-calor

Siguiendo con el pronóstico que tuvimos durante la semana, las precipitaciones continuarán el finde, pero mejorará el tiempo cerca del inicio del lunes. 

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes las máximas llegarán a los 25°C, con probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada.

lluviaAlgunos consejos para manejar bajo la lluvia

El sábado la máxima descenderá a 24°C con una mínima de 19°C, persistiendo las precipitaciones todo el día con lluvias cayendo del cielo salteño. 

Las lluvias se alejarán de Salta, con un domingo con un cielo mayormente nublado a ligeramente nublado durante la tarde/noche. Las máximas volverán a los 30°C propio del verano, mientras que las mínimas llegarán a los 17°C

