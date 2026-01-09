Dakar: Luciano Benavides fue sexto y se mantiene tercero en la general

El piloto salteño Luciano Benavides completó la sexta etapa del Rally Dakar 2026 entre Hail y Riyadh con un sexto puesto en la categoría motos.

El representante de Red Bull KTM Factory Racing registró un tiempo de 3 horas y 47 minutos en una jornada exigente, y continúa firme en la pelea por la clasificación general.

Pese a no repetir la victoria lograda en la etapa anterior, Benavides sostuvo un ritmo sólido que le permitió conservar el tercer lugar en la tabla general, donde ahora se ubica a 10 minutos y 15 segundos del australiano Daniel Sanders (KTM).

El segundo puesto de la general quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec (Honda), que sigue como principal escolta de Sanders.

En tanto, el argentino Benavides mantiene intactas sus chances en la competencia, consolidándose entre los protagonistas del Dakar y como el mejor representante nacional en motos tras seis etapas disputadas.