Explotó un parlante, se incendió una casa y una familia lo perdió todo

Una familia del barrio 200 Viviendas de Rosario de la Frontera sufrió pérdidas materiales totales luego de que la explosión de un parlante recargable provocara un incendio en su vivienda.

El hecho, según El Vocero de Metán, ocurrió ayer y, si bien no se registraron personas heridas, el fuego consumió por completo las pertenencias del grupo familiar.

Según se informó, el siniestro se originó cuando el dispositivo, que se encontraba enchufado dentro de una de las habitaciones, explotó y las llamas se propagaron rápidamente por el ambiente. Como consecuencia, la familia perdió camas, ropa, muebles, electrodomésticos y otros bienes esenciales, quedando prácticamente sin nada.

El intendente Kuldeep Singh tomó contacto con la familia y coordinó acciones junto a distintas áreas municipales y provinciales para dar respuesta a la emergencia.

Mientras continúa el trabajo de asistencia para que la familia pueda comenzar a recomponer su situación, se realizó un llamado a la solidaridad para quienes puedan colaborar con donaciones de ropa, muebles y elementos de primera necesidad.







