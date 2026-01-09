Un ex Cuervo vestirá la camiseta del Albo

El mercado de pases en Salta sigue dando que hablar. Gimnasia y Tiro confirmó la incorporación de Thiago Banegas, mediocampista que la temporada pasada militó en Central Norte, bajo las órdenes de Pablo Fornasari, en la Primera Nacional.

Todo parecía encaminado para que el jugador continuara en el Cuervo, pero las negociaciones con la dirigencia no llegaron a buen puerto.

Finalmente, una propuesta económica superior resultó determinante y el talentoso volante se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo dirigido por Fernando “Teté” Quiroz, que apunta a conformar un plantel competitivo para pelear el campeonato.

Banegas no es la única cara nueva del Albo. En los últimos días también se sumó Gonzalo Soto, defensor con amplia experiencia en el fútbol argentino, con pasos por Nueva Chicago y su última etapa en Colón de Santa Fe.

En tanto, el plantel de Gimnasia y Tiro emprenderá viaje el próximo lunes a Perico, donde realizará la concentración de pretemporada. Allí se desarrollará la etapa de mayor exigencia física, clave para llegar en óptimas condiciones al inicio del certamen.