¿Vas a ir? Los argentinos copan Florianópolis y los salteños se suman con su vuelo directo

El boom de argentinos que viajan a Florianópolis este verano tiene un fuerte protagonismo salteño, esto gracias a la inauguración del nuevo vuelo directo que conecta nuestra provincia con el sur de Brasil, con cientos de comprovincianos que ya disfrutan de las arenas blancas de Santa Catarina, aprovechando una conexión que permite estar en el país vecino en menos de tres horas de viaje.

Las playas brasileñas se han vestido de celeste y blanco, con una ocupación hotelera que ya supera el 90% en los principales balnearios: Según Clarín, el gobierno de Santa Catarina espera recibir a más de 3 millones de turistas en esta temporada, impulsados por precios que resultan sumamente competitivos frente a los destinos tradicionales de nuestro país.

Una vez en la isla, los turistas se encuentran con una gastronomía mucho más barata que en otros centros turísticos internacionales o nacionales. "En todo el viaje no tuve que comprar un real; es fantástico cómo tienen todo adaptado al pago con billeteras digitales", explican quienes ya están allá.

Los precios en la arena son un gran atractivo: una cerveza cuesta $3.400 y una caipirinha unos $7.000, mientras que el clásico choclo playero se consigue por $3.400, superando en ahorro a la Costa Atlántica. "Alquilamos un departamento a 20 metros de la playa por $280.000 por día para cuatro personas", comentan turistas que destacan la excelente relación precio-calidad de los alojamientos frente al mar.

Para el salteño, la experiencia comienza en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes con un vuelo de apenas 2 horas y 35 minutos operado por Aerolíneas Argentinas. Esta conexión directa funciona los días lunes y viernes, permitiendo organizar escapadas o vacaciones largas con total comodidad. Los lunes el avión parte a las 10:40, mientras que los viernes despega a las 10:00, aterrizando en Florianópolis pasado el mediodía, justo para aprovechar la tarde en la playa.

En términos económicos, volar desde Salta hacia Brasil presenta valores que sorprenden por su accesibilidad dentro del mercado actual: Durante enero se consiguen pasajes desde los $415.266 por tramo, mientras que en febrero la tarifa baja a los $396.988, incluso para fechas cercanas al Carnaval. Un viaje ida y vuelta para finales de la temporada promedia los $837.762 por pasajero, una cifra que muchos salteños consideran razonable dada la rapidez y el confort de evitar los largos viajes por tierra.

La comodidad de la conexión directa ha generado que el flujo de viajeros desde el norte argentino crezca de manera exponencial en estas primeras semanas de enero. Para las autoridades de turismo, este vuelo abre una gran oportunidad de captar no solo al salteño que viaja a Brasil, sino también al turista brasileño que llega a nuestra provincia. Es un intercambio que beneficia a ambos mercados, aunque hoy la noticia es la marea de salteños que pueblan playas como Canasvieiras, Ingleses o Santinho.

Esta nueva ruta aérea posiciona a Brasil como una gran opción para las familias de Salta que buscan escapar de los altos costos de la costa argentina.