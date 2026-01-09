Martín Diez Villa y Martín Plaza, los nombres propuestos para cubrir vacantes en la Corte de Justicia

Tras la finalización de los mandatos de Ernesto Samson y Guillermo Catalano, quienes integraron el máximo tribunal hasta fines del año pasado, el gobernador Gustavo Sáenz definió los nombres que propondrá para cubrir esos cargos.

Se trata de Martín Diez Villa, quien ocupa el cargo de Defensor General, y Martín Plaza, actual funcionario de la Casa de Salta. Los pliegos de ambos candidatos serán enviados en los próximos días al Senado provincial para su tratamiento.

Con la remisión de las postulaciones se pondrá en marcha el procedimiento constitucional, que incluye la publicación de los antecedentes de los candidatos y la apertura de un período para que la ciudadanía pueda presentar adhesiones u objeciones antes de la definición legislativa.

De concretarse los acuerdos en la Cámara alta, la Corte quedará conformada por nueve miembros, completando su integración.








