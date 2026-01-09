¿Boca llega a Salta por Copa Argentina?

Salta continúa posicionando como sede deportiva a nivel nacional, con encuentros por torneos de primer nivel como el último disputado ente Atlético de Tucumán y Club Atlético Newell's Old Boys en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Pero la apuesta estaría en la posibilidad que se juegue en nuestra tierra el partido de 32avos de final de Copa Argentina entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy para la última semana de febrero.

Pero en las últimas horas habría trascendido la intención del club Xeneize de jugar en Buenos Aires para evitar viajes al interior por el calendario exigente que cuenta por competencias locales e internacionales, informó Aries Online.

A pesar que la espera a una confirmación se hace eterna para los simpatizantes, debemos recordar que el estadio Martearena cuenta con la infraestructura para recibir una convocatoria propia de clubes de primer nivel.

Quien dice y a finales del mes del carnaval Salta se viste de azul y oro, recibiendo a uno de los grandes del fútbol argentino.