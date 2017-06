Hoy: Sergio Cortés sube al escenario del Provincial con su homenaje al Rey del Pop

Sergio Cortés, el cantante y bailarín nacido en Barcelona, considerado por el propio Michael Jackson su doble más fiel, vuelve a deslumbrar con su nuevo show.

El espectáculo, más que un tributo es un homenaje de primer nivel con músicos y bailes fuera de serie, vestuarios y coreografías espectaculares, puesta en escena y efectos especiales y un Sergio Cortés con la humildad y talento que sólo tienen los grandes artistas.

En más de dos horas de concierto, el público participa y se emociona con cada interpretación de los hits de Rey del Pop, como "Jam", "They don't care about us", "Thriller", "Smooth Criminal", "Beat it" y "Black or White".

Sergio Cortés fue ovacionado en Argentina, prometiendo volver para el deleite de los cientos de admiradores que no pudieron conseguir entradas. Y así será: el lunes 19 de junio volvé a emocionarte con el artista más grande de todos los tiempos en el Teatro Provincial.

Las entradas ya están a la venta en Alto NOA Shopping, Autoentrada.com y Tarjeta Sucrédito (Alvarado 725, Salta).