Senadores salteños defienden el sector tabacalero

Por iniciativa del senador nacional Rodolfo Urtubey, junto a Juan Carlos Romero, se realizó una reunión con el sector tabacalero en la sede de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (COPROTAB).

En ese marco los legisladores nacionales y representantes de las siete provincias tabacaleras del país manifestaron su oposición al proyecto de ley que impulsa el Senador Juan Manuel Abal Medina y Julio Cobos para la adhesión al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

“Hay que dar el debate y explicar a quién sea necesario”, entre ellos, los ministros nacionales involucrados en la temática y el resto de los legisladores nacionales, que la ley para la preservación de la salud, en el marco del convenio mundial, ya fue sancionada, pero que ahora se pretende atacar la producción y no lo permitiremos como no lo hemos hecho nunca”, advirtió Romero.

Y agregó, “esta discusión ya la tuvimos y ahora aparece de nuevo impulsada por sectores interesados”, aseguró Romero. En ese sentido, precisó: “Una cosa son las acciones para evitar la adicción al tabaquismo, que apoyo como así también la prohibición de fumar en lugares públicos y muchas otras medidas- pero otra muy distinta es afectar la producción y el empleo de miles de salteños, ya que hoy no hay ninguna manera de sustituir esta actividad”.

“Hay intereses de países de afuera que esconden no sabemos qué propósitos. Eso no significa que no haya que tomar todos los recaudos por la salud de la población”, amplió el senador nacional. Romero recordó que “siempre reconocí el esfuerzo de los pequeños productores y siempre los defenderé”.

Por otro lado el senador Urtubey dijo que no existe una actitud reaccionaria de las provincias tabacaleras en contra de la salud de la población, sino que se defiende una actividad productiva que genera una gran cantidad de trabajo. Y enfatizó que "es posible defender la salud pública y la producción y ponernos en una posición positiva".

“Vamos a realizar todas las acciones tendientes a lograr el rechazo definitivo de este tratado porque no tiene cuestiones relacionadas con la salud pública, que se han resuelto satisfactoriamente con leyes nacionales, provinciales y municipales”, destacó el legislador nacional salteño.

También fue contundente el senador al remarcar que “con este tratado internacional se afectaría la producción del tabaco en 7 provincias argentinas y la vida de miles y miles de familias, tanto de productores como de trabajadores”.