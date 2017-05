Cómo calefaccionar un ambiente sin correr riesgos de intoxicación

La muerte de tres menores por intoxicación con monóxido de carbono vuelve a despertar la alerta sobre los riesgos que se corren a la hora de intentar calefaccionar un ambiente. La tragedia se desató cuando el padre de los pequeños dejó encendida una vela sobre un viejo televisor. Por motivos que aún no se establecieron, el televisor se incendió y emanó los gases tóxicos.

El subsecretario de Prevención de Emergencias, Nicolás Kripper, dialogó con InformateSalta y brindó una serie de recomendaciones para estar prevenidos durante la temporada de frío.

“Hace algunas semanas comenzamos con la campaña “Invierno Prevenido”, donde brindamos capacitaciones en los CICs, comedor, merenderos de los barrios, salones de usos múltiples de los barrios para explicar a los vecinos las recomendaciones mínimas para evitar riesgos, sobre todo por monóxido”, señaló.

“Las principales fuentes de emanación de monóxido son las cocinas, los calefones y estufas que tengan algún tipo de falla, braseros, hornos a leña, a carbón o a gas, escapes de motores de motos y autos y, generadores de energía”, indicó Kripper. En este sentido, ´recordó una terrible tragedia en Jujuy. Una familia estaba celebrando un cumpleaños, tenían un grupo electrógeno encendido pero nunca abrieron ninguna ventana, estaban sin ventilación y murieron todos intoxicados.

El secretario destacó que las personas deben tener en cuenta que en épocas de frío uno debe abrigarse más en lugar de generar una calefacción excesiva.

Las recomendaciones que se deben tener en cuenta son:

- Nunca usar hornos ni hornallas para calefaccionar, no usar la ventilación del tiro balanceado para secar ropa. Por lo general cuando comienza a hacer frío cerramos absolutamente todas las ventanas y puertas y obstruimos cualquier tipo de ventilación para evitar chifletes. Esto prohíbe la renovación de oxigeno que es lo que evitas las intoxicaciones.

- Que todo lo artefactos a gas sean controlado por un gasista matriculado. El color de la llama siempre debe ser azul, si el artefacto no está en buen funcionamiento vamos a tener llamas de colores anaranjados. Todos los artefactos eléctricos deben estar enchufados directamente al toma corriente, no en alargadores ya que generalmente los alargadores no tienen las condiciones adecuadas para evitar sobrecalentamientos que pueden devenir en cortocircuito.

- Los caloventores, pantallas y aires acondicionados que emanan calor por lo general producen sequedad en el ambiente, generando malestares en la garganta, no es una calefacción cálida sino seca. Además genera dolor en los bolsillos ya que consumen mucha energía.

- El uso del brasero no se recomienda nunca, sin embargo es muy utilizado por familias de escasos recursos. En esos casos se recomienza siempre encenderlos fuera del hogar, una vez que ya esté bien encendido y con la braza bien formada, ingresarlo a la habitación que se desea calefaccionar, siempre permitiendo ventilación y circulación de aire. Nunca usarlo en lugares cerrados, usar una cantidad moderada de braza. No permitir que los niños jueguen con el bracero, alejarlo de elementos inflamables, nunca dejarlo solo en la vivienda, retirar el bracero antes de dormir.

Síntomas

En cuanto a los primeros síntomas previos a una intoxicación, Kripper señaló que son frecuentes los dolores de cabeza, mareo, descomposturas, pulso acelerado y visión borrosa.

En caso de sentir algunos de los síntomas, apagar todos los artefactos de calefacción, abandonar el domicilio, ventilar, llamar al 911 y no ingresar a la vivienda hasta que se haya ventilado correctamente.