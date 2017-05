Cachi: Cruces por el estado del Complejo Deportivo de alto rendimiento

Emplazado a 2280 metros del nivel del mar, en Cachi se encuentra uno de los principales centros de entrenamiento de altura del país, inaugurado en el 2010.

Miles de deportistas lo visitan durante el año, principalmente para hacer uso de la pista de atletismo, una de las más modernas del país. Además cuenta con una piscina de 25 metros de largo, salón con piso flotante de madera para la práctica de distintas disciplinas deportivas y artísticas y un playón cubierto, vestuarios, sanitarios para el público, palco para autoridades y tribunas y escenario.

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora por Cachi, Liliana Guitián, se refirió al estado de abandono de las instalaciones y pidió obras e inversiones para su mantenimiento. Pidió intervención de la provincia para que destine recursos para el mantenimiento y la recuperación de las instalaciones.

Por su parte, el secretario de deporte de la Provincia, Sergio Plaza, señaló que el mantenimiento del complejo está a cargo del municipio, desconociendo que el mismo se encuentre en estado de abandono.

Por su parte, el intendente de Cachi, Américo Liendro, dialogó con InformateSalta y desmintió el estado de abandono del complejo. Señaló que la diputada Guitián no se acercó en ningún momento a plantear sus inquietudes, por lo que estimó que la denuncia tiene un tinte político.

“La situación del complejo deportivo como la pista de alto rendimiento la pileta y el gimnasio se encuentran bastante bien conservados. El año pasado hicimos un nuevo tratamiento en el piso flotante del complejo. En el gimnasio nos están haciendo falta cambiar algunas máquinas que vienen mal desde la gestión anterior, por el momento no las pudimos renovar, pero se están haciendo diversas mejoras”, manifestó Liendro.

En cuanto a la pista de alto rendimiento, el intendente manifestó que se encuentran avanzando con un proyecto a nivel nacional para cambiar el piso de tartán ya que tiene varios años sin renovarse.

“En temporada alta de turismo se usa el complejo todos los días viene gente a la pista, el mes pasado vinieron a usar la pista deportistas de Chile, Paraguay, Uruguay y distintas provincias de Argentina”, sostuvo a InformateSalta el intendente.





Liendro reconoció que no cuentan con los recursos suficientes para hacer los trabajos de conservación que necesitaría el complejo, pero que en términos generales está en buen estado.

“A los deportistas no se les cobra nada, el mantenimiento corre por cuenta del municipio. El uso de la pista se organiza por horarios de acuerdo al tipo de entrenamiento. La pileta no funciona los 365 días del año porque no contamos con el presupuesto para climatizarla. Pero tenemos un proyecto para poder calefaccionar con paneles solares”, finalizó.