“Pienso que Paola está en Salta, en algún barrio de la ciudad”

Mónica Morales, madre de la joven desparecida hace 20 días, no pierde las esperanzas de encontrarla. Recorre todos los sectores pegando su foto y pidió que se amplíe su búsqueda con perros.

Pasan los días, crece su desesperación, pero no baja los brazos. Mónica Morales, la mamá de Paola Álvarez, la joven madre desaparecida desde hace tres semanas, sigue firme en la búsqueda por encontrarla. Su corazón le dice que está en algún lado.

“Pienso que está en Salta, en algún barrio de la ciudad, por eso salimos a pegar sus fotos en todos lados,” dijo entre lágrimas por Radio Vos. Pidió a las autoridades ampliar su búsqueda con el uso de perros, que puedan dar con su paradero.

En este sentido, indicó que no necesita ayuda ni atención, solo que Paola regrese junto con ella y su familia. “Necesito a mi hija, es lo único que necesito, no necesito nada más. No sé cómo ni con quien estará,” expresó.

Además, insistió con que tanto Santiago Zambrani como su madre, ambos detenidos y acusados en la causa, saben dónde está la joven, pero no quieren hablar. “No se los puede obligar a hablar, pero tienen que decir algo,” concluyó la señora.